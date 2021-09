Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a cincea ediție din sezonul 4 Asia Express, cele trei echipe de la cursa pentru Ultima Șansa nu au scapat de facut autostopul. De data aceasta, Cuza și Emi nu s-au mai putut abține și au inceput sa injure sub presiunea probei.

- Marți seara, de la 20:30, Lidia Buble și Estera, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Patrizia Paglieri și Francesco vor incepe in forța in ritm de joc de amuleta. Provocarea din satul pescaresc le poate aduce 1000 de Euro, dar și un avantaj substantial intr-o cursa in care imprevizibilul situației…

- Asia Express a continuat duminica seara, cu ce-a de-a doua ediție a sezonului 4. Momentele de panica nu au lipsit, iar situația a luat o intorsatura neobișnuita. Connect-R a trecut prin momente dificile in sezonul 4 din Asia Express, dupa ce a avut parte de o criza de spondiloza cerviacala. Concurentul…

- Connect-R a trecut prin momente dificile in sezonul 4 din Asia Express, dupa ce a avut parte de o criza de spondiloza cerviacala. Concurentul a apelat cele mai neaștepat gesturi pentru a scapa de dureri.

- Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul de Amuleta. Noua misiune pe care au avut de indeplinit le-a pus nervii la incercare și i-a scos din minți.

- Cea de-a doua ediție din sezonul 4 Asia Express vine cu multe surprize și momente de neuitat. Concurenții au aflat cu o seara inainte ca trebuie sa se pregateasca pentru o noua misiune, care ii va pune in situații neașteptate.

- Germania vrea sa angajeze cat mai repede 80.000 de șoferi de TIR, pentru ca cei mai mulți au ieșit la pensie. Criza este și in Marea Britanie, unde se cauta 100.000 de șoferi. Aici, este o consecința a Brexitului. Mulți romani si polonezi care faceau aceasta meserie s-au intors acasa in timpul pandemiei.…

- Primul set al finalei de la Hamburg dintre Gabriela Ruse și Andrea Petkovic unul maraton, s-a incheiat dupa 80 de minute și a fost caștigat de romanca la tie-break, 7-6 (6). Ultimul punct din prelungirile setului a nascut un scandal de proporții pe Arena Centrala de la Hamburg. Asta pentru ca una…