- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii și-a facut apariția o noua concurenta. Iata cine este Juliana, cu ce se ocupa, dar mai ales cum au reacționat mamele cand au vazut-o!

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- Dupa ce a afirmat in casa Mireasa ca are dușmani, Aron a explicat la ce se refera cand spune acest lucru. Cu aceasta ocazie, și partenera lui Alexandra a reușit sa ințeleaga situația, tanara fiind indignata de faptul ca nu a explica clar din prima.

- Cosmin și Andrei de la Mireasa sezon 5 au avut neințelegeri inca de la inceputul competiției. Problemele mici s-au transformat in certuri aprinse și, de aceasta data, conflictul a escaladat.

- In aceasta seara, in casa Mireasa - Capricile Iubirii nu a mai fost dragostea in prim plan, ci mai degraba lipsa ei, care a fost simțita profund de catre Nora, chiar in adolescența. Iata dezvaluirile șocante facute de catre concurenta, dar și reacția celor care au aflat prin ce a trecut!

- Maria, Liviu și Anca de la Mireasa au fost prezenți in platoul Capriciile Iubirii alaturi de Gabriela Cristea. In vreme ce a existat o confruntare intre Maria și Liviu, Anca a venit sa clarifice zvonurile despre o eventuala relație a ei cu barbatul.

- Ce au facut Ela și Petrica dupa ce au ieșit din emisiune și cum au petrecut sarbatorile de iarna. Caștigatorii sezonului 4 de la Mireasa- Capriciile Iubirii au stat alaturi de cele mai dragi persoane din viața lor. Cat de bine se ințelege Petrica cu parinții partenerei lui.

- Marius și Maria au avut o discuție in contradictoriu. Cei doi indragostiți au pornit un dialog destul de aprins din cauza comportamentului pe care Marius l-a avut fața de ea, iar fetei nu i-a convenit.