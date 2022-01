Actorul Cosmin Seleși a parasit Antena 1. Prezentatorul emisiunii ”Te cunosc de undeva” a renunțat la colaborarea cu postul de televiziune sub sigla caruia a aparut in ultimii 10 ani, pentru o noua televiziune. Momentan actorul, care se afla și in distribuția spumoasei comedii ”Pup-o ma 2” (locul trei in topul Netflix ca vizionari in Romania) se bucura de o vacanța in Malaezia alaturi de familia sa. Coprezentatoarea sa, Alina Pușcaș va face echipa in noul sezon al emisiunii cu o alta vedeta. Cel mai probabil Pepe ii va lua locul lui Seleși, fapt pe care il banuiește chiar marunțelul dar simpaticul…