Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (28 de ani) a fost astazi prezent la baza de pregatire a celor de la FCSB. Fostul capitan al vicecampioanei se reface dupa o accidentare. Florin Tanase a ratat prima manșa a semifinalei Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite, pierduta de Al-Jazira, formația lui, in fața lui Al Sharjah,…

- Cosmin Olaroiu a cucerit saptamana trecuta inca un trofeu in Emirate, al 21-lea in cariera lui, nivel cu care e aproape de Top 10 all-time, imediat sub nume grandioase precum Trappatoni, Ancelotti și Mourinho, dar deasupra lui Cruyff, Van Gaal și Marcello Lippi. Odata cu triumful din Cupa Președintelui,…

- Odata cu triumful din Cupa Președintelui, din Emiratele Arabe Unite, bifat vinerea trecuta cu Al Sharjah, care a trecut la penalty-uri de Al Ain, Cosmin Olaroiu (53 de ani) a reușit o performanța remarcabila. Sa treaca de borna de 20 de trofee in cariera. E al 17-lea in zona Golfului (Arabia Saudita,…

- Cosmin Olaroiu a fost in vizita la presedintele Emiratelor Arabe Unite, dupa ce a castigat Cupa Presedintelui. Echipa antrenorului roman, Al Sharjah, a invins-o pe Al-Ain la loviturile de departajare, scor 13-12, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost egal, 1-1. Olaroiu si jucatorii echipei Al…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins-o pe Al-Ain in finala Cupei Președintelui din Emiratele Arabe Unite. Finala a fost una incredibila. A fost 1-1 in timpul regulamentar, și 13-12 la penalty-uri. Dupa meci, antrenorul de 53 de ani a vorbit despre viitorul, declarand ca are anumite…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins-o pe Al-Ain in finala Cupei Președintelui din Emiratele Arabe Unite. A fost un ultim act palpitant, 1-1 la finalul timpului regulamentar, 13-12 la loviturile de departajare. Cosmin Olaroiu continua sa stranga trofee in fotbalul din Golf. Astazi,…

- Florin Tanase (28 de ani) a inscris in meciul contra echipei antrenate de Cosmin Olaroiu (53), Al Sharjah, dar Al-Jazira s-a vazut invinsa, scor 1-2, și eliminata din Cupa Președintelui in faza sferturilor de finala. Trei romani au fost in acțiune astazi in Cupa Președintelui din Emiratele Arabe Unite.…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu (53 de ani), a cucerit Supercupa in Emiratele Arabe Unite, dupa o victorie cu 1-0 in fața lui Al-Ain. Antrenorul roman a fost eliminat in prelungirile meciului, pentru proteste. Deși in avantaj pe tabela, Olaroiu nu s-a putut stapani la marginea terenului.…