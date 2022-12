Stiri pe aceeasi tema

- Emilian și WRS au reușit sa le cucereasca inimile romanilor datorita momentelor pe care le-au avut in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Cei doi au muncit mult, iar acum se bucura de titlul de caștigatori. Ce au spus despre finala, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- In episodul cu numarul 15, din data de 17 decembrie 2022, a emisiunii "Te cunosc de undeva", Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu s-au transformat in Goran Bregovic & Emir Kusturica. Cei doi au interpretat piesa "Calashnikov".

- In ediția din aceasta seara a show-ului Te cunosc de undeva, sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu s-au transformat in Baccara și au interpretat celebra piesa „Yes Sir I can Boogie”. Cei doi concurenți au dat pe scena tot ce au avut mai bun, iar prima care i-a jurizat a fost chiar Ozana Barabancea.…

- Cel de-al 18-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1 se apropie cu pasi repezi de marea finala si odata cu ea si momentele fara precendent in istoria emisiunii. S-a intamplat si in cea de-a 13-a gala, care va fi difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, cand Pepe s-a vazut nevoit…

- Dupa ce saptamana trecuta au caștigat cea de-a unsprezecea ediție din sezonul 18 al emisiunii Te cunosc de Undeva, Eliza și Cosmin Natanticu s-au transformat, in aceasta seara, in Fuego și Lidia Buble și au interpretat melodia ”Of, inimioara”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Aurelian Temișan a stat fata in fata cu… doi Aurelian Temișan la „Te cunosc de undeva!”. Emi și Cuza au primit provocarea de a se transforma chiar in artistul care este jurat in emisiunea de la Antena 1.Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata maine seara, de la 20:00, la Antena 1 le-a dat…

- Eliza și Cosmin Natanticu au facut show in ediția din seara aceasta de la Te cunosc de undeva. Cei doi soți s-au transformat in trupa VIllage People și au interpretat piesa ”YMCA”. Cum a reacționat Ozana Barabancea dupa momentul lor. Le-a placut juraților cum s-au pregatit soții Natanticu sau nu?