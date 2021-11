Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, de la 20:00, pe Antena 1, cele cinci echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, „Asia Express- Drumul Imparaților”, vor ajunge in Iordania, a treia țara din competiție: „Iata-ne și in Iordania! Prima zi a inceput ca intr-un film special. Situația devine foarte stransa, incepe…

- Ediția 27 a sezonului 4 din Asia Express a venit cu o noua Imunitate pentru cele șase echipe ramase in competiție. Concurenții au luptat cu toate "armele" pentru a ajunge primii la Irina Fodor, unde ii aștepta cel mai ravnit premiu al serii și doua beri Ursus.

- Inceputul etapei cu numarul șapte din „Asia Express- Drumul Imparaților”, difuzata de Antena 1 incepand cu duminica, de la 20:00, vine cu o surpriza pentru cele șase echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, dar și pentru telespectatori. Cum piatra a fost verde, echipei formate din Eliza și…

- Concurenții au avut parte de o noua misiune pe Drumul Imparaților, dupa ce au aflat caștigatorii Jocului de Amuleta din ediția 20 a sezonului 4 din Asia Express. Urmatoarea proba a creat mai multe tensiuni intre echipe și l-a facut pe Zarug sa apeleze la un gest controversat.

- Cosmin & Eliza Natanticu și Lidia Buble & Estera sunt cele doua echipe care s-au calificat la Jocul de Amuleta al ediției 20 din sezonul 4 Asia Express. Concurenții au avut parte de probe ce presupun multa dexteritate și au facut dezvaluiri neașteptat.

- Cele șapte echipe au plecat in cursa pentru Imunitatea Mica pregatiți sa faca una dintre cele mai dificile probe din sezonul 4 Asia Express, autostopul. Concurenții au apleat și la cateva "trucuri" pentru a ieși in evidența și pentru a fi luați cu mașina.

- Prima lupta pentru imunitate din sezonul 4 Asia Express a fost caștigata de o echipa ambițioasa și hotarata. Concurenții au luptat cu cele mai dure arme, insa un cuplu a reușit sa obțina o zi de odihna și alte beneficii.

- A avut loc prima cearta la „Asia Express”, sezonul 4. Eliza și Cosmin Natanticu au avut parte de cateva neințelegeri inca de la inceputul competiției. De la ce au pornit tensiunile intre cei doi soți in show-ul de la Antena 1.Eliza și Cosmin Natanticu au plecat la „Asia Express”, pe Drumul Imparaților,…