Cosmin Matei nu se va mai antrena cu lotul Viitorului

- Ziarul Unirea FOTO| Postare virala pe Facebook: Cainele politist Suier ii invața pe romani cum sa poarte corect masca de protectie Intr-o postare pe pagina proprie de facebook a Ministerului Afacerilor Interne, cainele polițist Suier apare in mai multe ipostaze in care arata cum trebuie purtata corect…

- Secretarul de stat a vorbit despre vedetele care critica masura purtarii mastii, sustinand ca aceste persoane incurajeaza un comportament periculos. "Din momentul in care am inceput sa luam masuri de relaxare, de atunci noi am spus ca ele pot fi compensate cu masurile de protecție individuala - masca,…

- Un barbat in varsta injura violent un agent de securitate de la metrou in momentul in care acesta ii cere sa-si puna masca de protectie. Barbatul agresiv spune ca el „este profesor universitar ... si se pisa” pe legitimatia paznicului.

- In ultima perioada, hoții și-au diversificat modul in care acționeaza, in sensul in care profita de obligativitatea de a purta maști de protecție in spațiile publice inchise, in mijloacele de transport in comun și acționeaza mizand pe faptul ca sunt mai greu de recunoscut. Pentru a identifica un infractor…

- Elevii sunt obligati sa poarte masca de protectie pe durata examenelor nationale. Aceeasi regula se aplica si cand elevii vor merge la scoala pentru a face pregatire. Elevii din clasele terminale incep in iunie cursurile pentru pregatire.

- Un ordin comun emis de ministrul Sanatații și ministrul Afacerilor Interne, care va intra in vigoare de la publicarea in Monitorul Oficial, instituie obligativitatea purtarii maștilor de protecție. Documentul stabilește și regulile de utilizarea a acestor mijloace de protecție, dar și pentru ce categorii…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații a facut noi declarații in contextul pandemiei de coronavirus. Printre altele, Alexandru Rafila a explicat cat este de importanta folosirea corecta a maștiide protecție.