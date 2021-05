Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea angajatilor in judetul Constanta Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Cei mai mari agenti economici din judetul Constanta au început de astazi vaccinarea angajatilor, în cadrul unei campanii initiate de Prefectura Constanta…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis raportul Covid valabil pentru astazi, 29 martie 2021. Potrivit informatiilor oficiale, au fost inregistrate 288 de cazuri noi la nivelul judetului Constanta. De asemenea, autoritatile au transmis ca au fost inregistrate noi decese la persoanele cu varste cuprinse…

- Autoritațile dezbat astazi, in ședința Comitetului Național pentru Situatii de Urgenta și a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ce masuri ar urma sa intre in vigoare pentru evitarea carantinarii in București, in contextul in care rata de infectare din Capitala a crescut ieri,…

- Este, din nou, criza de locuri in secțiile ATI Covid. Autoritațile transfera bolnavi de COVID-19 intre orașe, acolo unde mai gasesc liber. Ieri, la pranz, peste 1.200 de paturi erau ocupate, cu 66 mai multe decat la finalul saptamanii trecute. In județul Constanța, de exemplu, mai sunt doar 5 locuri…

- O nava s-a scufundat la aproximativ 100 de kilometri de litoralul romanesc. Nava VOLGO BALT 179 plecase de la Rostov-pe-Don pe 6 martie si trebuia sa ajunga in seara asta la Constanta, potrivit datelor de pe marinetraffic.com, consultate de MEDIAFAX. Marinarii au sarit in apa sa se salveze. La acesta…

- Misiune de cautare si salvare in Marea Neagra. Centrul Maritim de Coordonare din subordinea Autoritatii Navale Romane a transmis, joi, 11 martie, catre Statul Major al Fortelor Navale o solicitare de interventie, pentru cautarea si salvarea unei persoane disparute in Marea Neagra, ca urmare a scufundarii…

- O nava sub pavilion rusesc s-a scufundat in Marea Neagra Arhiva Foto: Sorin Cealera O operatiune de salvare este în curs în Marea Neagra, la aproximativ 70 de mile de portul Constanța, în apele internaționale. Un cargo rusesc s-a scufundat, iar marinarii au fost nevoiti…

- O nava s ar fi scufundat in aceasta dimineata in apele teritoriale romanesti ale Marii Negre.Conform datelor furnizate de catre Cosmin Dumitrache, directorul Autoritatii Navale Romane, la aceasta ora, romanii intervin pentru salvarea acestora, misiunea fiind in dinamica. Nava este sub pavilion Insulele…