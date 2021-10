Două povestioare cu dl Lupa

Daniel Săuca Am scris deja de respectul pe care-l port celui care a fost ziaristul Ioan Lupa Crișan. Am rămas apropiați și după „episodul” de la „Gazeta de Duminică” (poate voi scrie cândva mai în detaliu), așa că, de-a lungul anilor, mi-a povestit și întâmplări din viața personală. Una dintre ele am mai scris-o, dar acum pot să dezvălui și identitatea… [citeste mai departe]