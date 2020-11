Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra, 44 de ani, a fost dezamagit dupa inca un eșec pe banca lui Dinamo, 0-1 cu CS Universitatea Craiovei, iar la finalul meciului a vorbit inclusiv despre o posibila desparțire de roș-albi. „Fiecare infrangere face ca urmatorul meci sa fie o finala, așa cum va fi pentru mine partida de sambata…

- Dinamo continua campania agresiva de transferuri, chiar daca de cateva zile s-a impotmolit la tranzacția cu numarul 9. „Cainii” l-ar putea aduce pe Jose Romera (33 de ani), fotbalist care a mai jucat la Dinamo intre 2016 și 2018. Cosmin Contra studiaza posibilitatea de a aduce fotbaliști pe toate posturile,…

- Dinamo se pregatește sa renunțe la portarul Catalin Straton (30 de ani), dupa ce l-a adus saptamana trecuta pe spaniolul Tomas Mejias (31 de ani). Din informațiile GSP.ro, Cosmin Contra nu va mai conta pe serviciile lui Catalin Straton, iar acesta urmeaza sa iși rezilieze contractul cu Dinamo in cel…

- Juan Camara (26 de ani) este așteptat la București de Cosmin Contra sa semneze cu Dinamo, extrema stanga dorind sa-și consolideze un nume propriu, nu doar sa fie intrebat mereu de Leo Messi, de Luis Suarez și celelalte staruri langa care s-a format. Juan Camara ar putea fi boom-ul de imagine al managementului…

- Cosmin Contra (44 de ani) a facut analiza transferurilor facute de Dinamo in aceasta vara. Antrenorul „cainilor” lauda efortul financiar facut de investitorii spanioli. „Pana acum, lucrurile merg destul de bine. Știu ca se platesc salarii destul de bune, nu ii poți atrage in Romania decat daca ii ademenști…

- Pablo Cortacero, noul patron al lui Dinamo, a fost prezentat oficial in noua funcție in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc duminica, la Saftica. Investitorul iberic a luat pentru prima oara contact cu baza de la Saftica, cu gloriile clubului și cu presa, dar nu va asista in aceasta seara…

- Update: Clubul Dinamo a anuntat astazi ca a parafat un contract cu fostul selectioner Cosmin Contra . ….. Stire initiala: FC Dinamo a anuntat, astazi, rezilierea de comun acord a contractului cu antrenorul Gigi Multescu. „SMURD“ fusese instalat in functie la 14 iulie. „Dinamo Bucuresti si Gheorghe Multescu…

- Cosmin Contra (44 de ani) este favorit sa devina noul antrenor al lui Dinamo dupa ce echipa a fost preluata de Pablo Cortacero Fostul selecționer ar deveni manager general și sa se ocupe de echipa și de strategia de transferuri. Contra, liber de contract, este așteptat sa dea un raspuns vineri. Daca…