Cosmin Contra s-a despărțit de Dinamo. Mesajul transmis suporterilor: „Nu sunt un laș!” Cosmin Contra a anunțat, vineri, ca s-a desparțit de Dinamo și le-a transmis suporterilor un mesaj in care iși cere scuze pentru faptul ca a garantat pentru spaniolii care au cumparat clubul. Fostul antrenor al lui Dinamo și al echipei naționale a Romaniei, a declarat ca va pleca din țara și nu va mai antrena aici. De altfel, presa scrie ca acesta are mai multe oferte datorita CV-ului sau stufos. “Plec din Romania cu o mare durere in suflet. Nu mi-am imaginat niciodata ca proiectul in care am crezut cel mai mult in viața mea este o mare minciuna. Va rog sa imi iertați naivitatea. Am garantat pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

