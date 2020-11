Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, vineri seara, ca vrea sa se desparta pe cale amiabila de Dinamo, subliniind ca nu mai vrea sa faca parte din acest proiect, anunța news.ro. "Amandoua partile vrem sa ne despartim, dar nu ajungem la o solutie amiabila. Eu nu ma mai identific cu acest proiect,…

- "Amandoua partile vrem sa ne despartim, dar nu ajungem la o solutie amiabila. Eu nu ma mai identific cu acest proiect, cu acesti conducatori, cu minciunile lor. Am propus o solutie dupa meciul cu Astra, dar nu a fost acceptata", a declarat Contra la Digisport. Cosmin Contra a preluat echipa Dinamo la…

- Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, a oferit mai multe declarații dure, cu doar 30 de minute inaintea confruntarii cu FC Voluntari din campionat. ”Gurița” critica in termeni duri management-ul lui Pablo Cortacero și afirma din nou ca vrea sa plece de la echipa. „Vor pleca tot mai mulți oameni atat…

- Situația la Dinamo este una exploziva, iar jucatorii au cedat la pauza meciului cu Astra, terminat 1-1, iar in vestiar a izbucnit un scandal intre aceștia. „Cainii” au ajuns la sase meciuri la rand fara victorie, iar rezultatele proaste și neplata salariilor au creat o atmosfera extrem de tensionata…

- Universitatea Craiova a fost invinsa vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, de Chindia Targoviste, in etapa a 10-a din Ligii 1. GdS v-a ținut la curent cu evoluția scorului și cu declarațiile de dupa meci, iar acum va pune la dispoziție și o ampla galerie foto. Liga 1, etapa 10 Vineri, 6 noiembrie:…

- Restanța dintre Dinamo și Astra, din runda cu numarul 9 a Ligii 1, a fost reprogramata pe 14 noiembrie, de la ora 21:00 Dinamo - Astra va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Infruntarea dintre Astra și Dinamo, doua formații in suferința, aflate…

- Oficialii Universitatii Craiova au anuntat astazi, prin intermediul paginii de Facebook a clubului, ca unul dintre jucatorii lui Cristiano Bergodi a fost depistat pozitiv la testul Covid-19. Bineinteles ca identitatea sa a fost tinuta la secret. In momentul actual mai sunt inca doi fotbalisti in „stand…

- Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, luni, ca jucatorii de la Dinamo s-au relaxat si nu au tratat cu seriozitate meciul cu UTA Arad, pierdut, scor 0-1, in etapa a cincea a Ligii I."Cred ca daca nu tratezi fotbalul cu seriozitate, cand permiti unele lucruri unei echipe ca UTA, primesti o palma.…