Stiri pe aceeasi tema

- Mama romanului care a murit in Austria a facut primele declarații despre fiul sau plecat la cules capșuni. Ea spus cum a fost dus fiul ei la spital, cum s-a incercat resuscitarea, dar și motivul pentru care a plecat la cules capșuni. (Promotiile zilei la monitoare) „A plecat miercuri, saptamana trecuta,…

- In urma cu puțin timp a fost anunțat noul jurat de la “Vocea Romaniei”. Dezvaluirea-bomba a fost facuta chiar in timpul finalei spectaculoase de la “Romanii au talent”. Irina Rimes va ocupa scaunul de antrenor la ”Vocea Romaniei” și abia așteapta sa iși aleaga o echipa de voci cat mai bune. “Sa spun…

- Fosta sotie a lui Mihai Albu, Iulia Albu, a vorbit despre iubire si despre barbatul de langa ea. Jurata de la „Bravo, ai stil”, a spus ca este fericita ca are alaturi de ea un barbat care o iubeste si pe care-l iubeste. Daca la inceput, vedeta nu se gandea la casatorie, ei bine, acum […] The post Iulia…

- De curand Lino Golden și fosta iubita, Lorena Vișan, și-au spus: „Adio!” și fiecare a mers pe alt drum in viața. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). „Fiul adoptiv” al lui Alex Velea și-a refacut repede viața amoroasa, iar acum se iubește cu fosta partenera a […]…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru Gabriela Cristea și fanii sai care au așteptat cu nerabdare sa o revada pe micul ecran! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Astazi, la o zi dupa ce s-a aflat cum se numește noua emisiune pe care o va modera, Gabriela […] The post…

- Este bucurie mare in tabara „Faimoșilor”! Cosmin Cernat a anunțat in ediția de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competiția din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale. Deși producatorii…

- Anca Surdu a parasit competiția Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. In ultima vreme, sportiva nu a mai putut concura, doar a fost alaturi de colegii sai de pe margine, purtand o șapca bine trasa pe ochi. Nici bine nu a ajuns in țara și i s-a facut dor, atat de echipa, cat și de […] The post…