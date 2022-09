Cosmin Cernat nu trece printr-o perioada tocmai buna, deoarece are mana in ghips și umbla din farmacii in farmacii pentru a cumpara medicamente, probabil pentru a nu-l durea mana. Ei bine, se pare ca soția fostului prezentator TV ii este alaturi la orice pas. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost in aceasta zi pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare.