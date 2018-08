Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, a folosit, intr-o conferința de presa ținuta la Federația de Șah, cuvantul ”tricoaie” in loc de "tricouri", precizarea fiind facuta in contextul Centenarului.”Avem 100 de ani de la Marea Unire și cred ca trebuie sa ne…

