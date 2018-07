Cosmin Baba este noul director de creatie al V8 Interactive

Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproape 200 de experti si speakeri internationali care vin la Bucuresti saptamana viitoare, pe 14 si 15 iunie, nu vor prezenta publicului iCEE.fest nu doar cele mai noi tendinte in digital, ci si modul in care tehnologia e folosita pentru amplificarea creativitatii si a interactiunii consumatorilor…

- "Nu mi-a dat nicio explicatie, eu am ramas devastat, pur si simplu nu stiam ce sa mai comentez la asa ceva. Imi pare rau si Ovidiu cred ca a cazut o victima in aceasta situatie, e un copil pana la urma, chiar daca are 19 ani, este un copil, un adolescent in formare, totusi, sa ne gandim si la lucrul…

- Conferintele BTL Design impreuna cu trustul de presa Agora Group SA si Uniunea Nationala a Patronatului Roman au organizat in data de 10 mai 2018, la Bacau, a treia editie a programul de evenimente „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor 2018”. Evenimentul a avut loc la hotel President****…

- L'Oreal Romania apeleaza, in premiera, la serviciile unei agenții de relații publice. Avon a ales GMP PR pentru a se ocupa de serviciile de relații publice. Agentia Centrade-Cheil are un nou director de creație.

- O prima parte a unei anchete realizate de jurnalistul Dragos Patraru in ultimele sapte luni, de cand spune ca a aflat "planul pe care noua conducere il are cu TVR”, a fost publicata joi, de Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe platforma YouTube, unde mai multe inregistrari din discutii cu Doina Gradea,…

- Inculparea a avut loc in luna martie, dar a fost facuta publica joi, in aceeasi zi cu adunarea anuala a actionarilor Volkswagen din Germania. Winterkorn a demisionat la scurt timp dupa izbucnirea scandalului legat de vehiculele poluante, in SUA, in septembrie 2015. Procurorul general al SUA Jeff Sessions…

- Lovitura de teatru intr-un dosar uriaș instrumentat de DNA: Fostul director al Spitalului Judetean Constanta, achitat, deși primise inițial ani de inchisoare. Fostul director al Spitalului Judetean Constanta Danut Capatina a fost achitat joi, de Curtea de Apel Constanta intr-un dosar instrumentat de…

- Lidia Chireoglo este candidatul desemnat la functia de director-adjunct al CNA. Decizia a fost luata in urma concursului, desfasurat, astazi, la care au participat cinci candidati. Asta dupa ce, unul din cei sase aspiranti la functia de vice-director al CNA, Violina Spac s-a retras din concurs in aceasta…