Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul din Poliție EUROPOL susține ca secretarul de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu, se bucura de un tratament preferențial din partea ministrului de Interne, Lucian Bode! Mai exact este vorba de faptul ca Despescu ar avea o uniforma − spun cei din EUROPOL − „personalizata și…

- Sindicatul Europol a publicat miercuri, 16 februarie, pe Facebook , un colaj foto in care secretarul de stat Bogdan Despescu apare in public imbracat intr-o uniforma „unicat”, care nu exista insa in dotarea Poliției Romane, iar șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, nu poarta cascheta, deși se afla…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…

- Pixelul albastru la Ministerul de Interne. Dupa apariția in ziarul Libertatea a unei fotografii in care secretarul de stat Bogdan Despescu pare ca ii ține haina ministrului de Interne, publicația revine și anunța ca secretarul de stat a sunat la redacție și a explicat ca e vorba despre o “iluzie optica”.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, are nevoie de ajutor de nadejde ca sa-și imbrace propiul sacou. Bode a venit, miercuri, la Constanța, pentru a participa la inaugurarea a cinci noi ambarcațiuni pentru Garda de Coasta. Cand ministrul a coborat din mașina ministeriala, secretarul de stat Bogdan Despescu…

- Aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului de Interne vor lucra in zilele urmatoare pentru a preveni eventualele incidente. Poliția a pregatit 9.000 de oameni care sa fie gata de intervenții in caz de nevoie. Acestora li se alatura 7.000 de jandarmi, 5.000 de pompieri și 4.000 de polițiști de frontiera.…

- Corpul de control al Ministerului de Interne cere procurorilor sa il ancheteze pe fostul ministru al Dezvoltarii, Ion Ștefan, pentru ca le-ar fi cerut socoteala șefilor poliției din Vrancea ca fiul sau a fost oprit in trafic de prea multe ori. Conform Antena 3, Ion Ștefan zis și “Grinda”, susține ca…

- Politistii nu au ajuns la un acord cu Lucian Bode, ministrul de Interne, dupa negocierile care au avut loc, miercuri, la MAI, astfel ca protestele vor continua in toata tara. Cosmin Andreica, lider al Sindicatului Europol, a declarat pentru Antena 3 ca negocierile purtate cu ministrul de Interne nu…