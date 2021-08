Coșmarul unei familii din Alexandru cel Bun De trei luni de zile o familie din comuna Alexandru cel Bun traieste un adevarat cosmar. Un grup de 3-4 tineri, cu varste cuprinse intre 16 și 21 de ani, ii terorizeaza cu un comportament obscen, cu injuraturi, amenințari. Recent, comportamentul acestora a escaladat ajungandu-se la violența fizica. Totul a inceput dupa ce femeia de 49 de ani i-a cerut fiicei sale, minore, sa nu se mai vada cu unul dintre tinerii din grup, pentru ca era nemulțumita de comportamentul acestora. Deși tanarul, care era prieten cu fata, parea ca inițial a acceptat situația, amicii lui au declanșat un adevarat razboi… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

