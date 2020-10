Stiri pe aceeasi tema

- Este vremea mustului, a magiunului de prune si a placintelor. Iar in Mures, cei mici au avut ocazia sa invete de la cei mai mari cum se pregatesc astfel de produse. Copiii au petrecut o zi de toamna intr-un cadru bogat cu traditii. Muzeul Etnografic din Reghin a gazduit o activitate pe gustul celor…

- Cursa pentru Primaria Belis, in care a intrat si cunoscutul actor Claudiu Bleont din partea PNL, este pe cale de a se relansa. Actualul primar Viorel Matis a fost condamnat penal pentru dare de mita cu cateva zile inainte de alegeri. Totusi, decizia instantei nu il impiedica pe edilul din PSD sa candideze.

- Fostul prefect al Constantei Ioan Albu a fost condamnat de Judecatoria Medgidia la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Tragedia a avut loc la inceputul acestui an.

- Fostul prefect al Constanței Ioan Albu a fost condamnat, miercuri, de Judecatoria Medgidia, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa și conducere sub influența bauturilor alcoolice. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Constanța in termen de 10 zile. Pe 16 februarie,…

- Judecatorii ieseni l-au condamnat definitiv la 1 an si 8 luni de inchisoare cu executare pe individul care a comis o infractiune in mai putin de trei ore de la eliberare. Marius Ciprian Varzar este originar din Dorohoi, judetul Botosani, si a fost eliberat la termen in data de 2 septembrie 2019. In…

- Un incendiu de vegetație uscata și trestie a izbucnit pe strada Garii din Reghin, unde au ars aproximativ 2mp de deșeuri menajere, iar in localitatea Periș pompierii militari de la Detașamentul de pompieri Reghin sunt solicitați la un posibil incendiu la un utilaj de balotat, informeaza ISU Mureș. Pana…

- BOSS DE BOSS… Moise Eugen Sandu, fiul bulibasei Sandu Costel din Murgeni, a fost condamnat de judecatorii barladeni la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere din culpa! Procesul a inceput in 2018, desi fapta s-a petrecut in 18 noiembrie 2013!! Cercetarea acestei fapte le-a luat politistilor…

- Traian Ogagau a fost condamnat la un an de inchisoare, cu suspendare, de judecatorii nasaudeni. Pedeapsa vine in urma unui incident din trafic, in 2016. Decizia nu e finala, putand fi atacata. In noiembrie 2016, primarul orașului Singeorz Bai a fost oprit in trafic. Acesta a refuzat sa sufle in aparatul…