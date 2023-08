Un caz șocant, despre care s-au aflat amanunte cutremuratoare, este instrumentat de catre anchetatori. Un barbat este cercetat pentru trafic de minori. El e acuzat ca a obligat doua minore sa sa practice prostitutia si sa faca videochat. DIICOT a anunțat, miercuri, 30 august, ca in data de 29 august, procurorii Direcției de Investigare a […] The post Coșmarul trait de doua minore, in București. Un barbat le obliga sa faca bani din prostituție și videochat. Fetele, ținute cu catușe first appeared on Ziarul National .