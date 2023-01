„Tradiționala” deja aglomerație de pe DN1 – Valea Prahovei nu lipsește, din pacate pentru șoferi, nici in a treia zi a acestui an. Astfel ca o calatorie catre și dinspre stațiunile montane de pe Valea Prahovei vine „la pachet” și cu un test al rabdarii in traficul rutier de pe acest drum național. Marți, 3 […] The post Coșmarul șoferilor se repeta: aglomerație pe DN1 -Valea Prahovei/Unde s-au format coloane de mașini + rutele alternative recomandate de polițiști first appeared on Ziarul National .