Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine se extinde fulgerator. Ca sa evite problemele, autoritațile au inceput sa omoare animalele bolnave. Cu lacrimi in ochi, oamenii se roaga insa de jandarmi și de inspectorii sanitar veterinari sa nu le mai ia animalele din gospodarie.

- 440 de focare de pesta porcina africana au fost confirmate in acest an in Romania, doua dintre acestea fiind la firme. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se salveaza nimic,se ucide tot”, spune un fermier decis sa renunte la afacere.

- Alerta la Braila, unde pesta porcina s-a raspandit cu repeziciune și a dus la uciderea a peste 3.000 de porci din gospodariile oamenilor. Autoritațile iau masuri dure pentru ca virusul sa ramana in interiorul celor trei comune afectate deja și sa nu afecteze și fermele din județ. pana acum, in județ…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat la porcii din doua gospodarii din comuna Giurgeni, judetul Ialomita, iar gospodariile respective au fost plasate sub supraveghere oficiala, informeaza sambata Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara, scrie Agerpres. “In urma confirmarii diagnosticului,…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat in fermele aparținand unei exploatații comerciale de creștere a porcilor din județul Tulcea, carcasele suinelor urmand sa fie distruse sub supraveghere oficiala, a anunțat luni Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara - ANSVSA - intr-un comunicat, ...

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat in fermele apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, carcasele suinelor urmand sa fie distruse sub supraveghere oficiala, anunta luni Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara - ANSVSA - intr-un comunicat.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat, luni, prezenta pestei porcine africane (PPA) în patru gospodarii private din satele Ceatalchioi si Salceni, comuna Ceatalchioi din Delta Dunarii, în judetul Tulcea.

- Focar de pesta porcina africana, identificat in jud. Satu Mare Arhiva foto: Agerpres. Un nou focar de pesta porcina africana a fost identificat în judetul Satu Mare, la un mistret pe un fond de vânatoare, aproape de granita cu Ungaria si Ucraina. Virusul a fost confirmat în…