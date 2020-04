Stiri pe aceeasi tema

- India, desi vecina cu China, are doar 29 de morti de Covid-19 și asta pentru ca Guvernul a luat masurile din timp. Harsh Vardhan, un tanar indian, a povestit, pentru MEDIAFAX, cum a evoluat situația in țara sa și cum s-au impus autoritațile.Un tanar indian explica ce masuri a luat Guvernul…

- In momentul de fața pandemia provocata de noul coronavirus Covid-19 este cea mai grava criza de sanatate a epocii moderne si, chiar daca va fi tinuta sub control, va provoca o criza economica globala majora, despre care deja se crede ca va fi mai grava decat cea din 2008. Practic, recesiunea mondiala…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Clarvazatoarea Baba Vanga a prezis o izbucnire a „unei boli „uitate” asociate cu cresterea activitatii solare”. Inainte de moartea ei, la 84 de ani in 1996, se spune a Baba Vanga a prezis pandemia coronavirusului, care a inceput in noiembrie anul trecut in China. Aceasta a avertizat: Boala va acoperi…

- Pandemia de coronavirus a provocat isterie in toata lumea. Nici vedetele de la noi nu se arata mai curajoase in legatura cu Covid-19, lucru de ințeles, pentru ca nimic nu este mai presus decat sanatatea. Iata cum au fost acestea afectate apariția crizei virusului ucigaș din China.

- Romanii care revin din Italia in Romania vor avea probleme, dupa ce Ungaria a declarat astazi stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa…

- Profesorul clujean Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, nu poate fi adus in Romania din cauza epidemiei de coronavirus. Intalnirea comisiei penitenciarului a fost amanata pana dupa data de 9 februarie.Avocatul lui Marius Balo, Eugen Iordachescu, a declarat, luni, corespondentului…

- Reprezentantii clujeanului Marius Balo, inchis de 5 ani in China pentru o frauda de 80 de dolari, au trimis o inregistrare audio tulburatoare in care acesta povesteste ororile prin care a trecut. „Am trec prin umilinte si torturi de care mi-e doare sa-mi amintesc”, spune acesta. Marius Balo s-ar putea…