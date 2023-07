Coșmarul producătorilor europeni: invazia mașinilor electrice ieftine din China Companiile occidentale nu au de ales decat sa scada prețurile daca vor sa țina piept desantului chinez Renault a anunțat deja ca va reduce costurile de producție pentru modelele sale electrice cu 40% incepand cu 2027. „Este clar ca suntem in competiție și ca timpul este esențial, dar aceasta este afacerea in care ne aflam”, […] The post Coșmarul producatorilor europeni: invazia mașinilor electrice ieftine din China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

