- Unul din doi romani care isi vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinatie tari precum Grecia, Turcia, Bulgaria si Italia iar 52,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.…

- Consiliul Europei a prezentat marti intr-un studiu o serie de recomandari pentru combaterea discriminarilor in mass-media fata de comunitatile alcatuite din romi si nomazi in patru tari europene, respectiv Bulgaria, Grecia, Italia si Romania, informeaza Agerpres.Acest studiu, coordonat de Consiliul…

- Un procent de 42,5% se tem de calamitați naturale sau vreme extrema, 32,6% se tem de imbolnaviri in timpul vacanței și de faptul ca asigurarea nu va acoperi cheltuielile medicale, iar 32,3% se tem de pierderea, deteriorarea sau furtul bagajelor in timpul zborurilor internaționale. Aceste date provin…