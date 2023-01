Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, o femeie de 56 de ani, care traversa regulamentar pe o trecere de pietoni de pe strada Milcov, a fost lovita de o mașina la volanul careia se afla un șofer beat. Victima a fost transportata la spital pentru investigatii medicale de specialitate. „La data de 09 ianuarie, in jurul orei 20.00,…

- Un copil in varsta de 7 ani și o femeie de 54 de ani au ajuns la spital in urma unui grav accident care a avut loc luni, 2 ianuarie, pe o strada din orașul Ribnița. Potrivit presei din regiunea transnistreana, in accident au fost implicate doua automobile, scrie TV8 . Ulterior, la fața locului a intervenit…

- La data de 31 decembrie 2022, polițiștii din Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in comuna Trușești, o minora ar fi fost injunghiata in strada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O femeie in varsta de 72 de ani, a decedat in plina strada. Totul s-a intamplat in prima jumatate a zilei de astazi. Femeia a fost gasita de niște trecatori in stare inconștienta, in jurul orei 10.40, și au sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat medicii cu ambulanța, dar și poliția.…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma, azi, 12 decembrie, pe strada Targu din Vale din Pitești. Citește și: Cand vor fi incarcate cardurile pentru alimente Victima a fost o femeie in varsta de 64 de ani, pieton, care acuza dureri la piciorul stang. Ea a fost transportata la spital de…

- Doi tineri de 18 și 19 ani din capitala, sunt cercetați penal, dupa ce ar fi jefuit in strada o femeie de 30 de ani. Victima in timp ce se deplasa pe o strada din Chișinau, in mod deschis i-a fost sustras portmoneul in care se aflau 700 de lei, acte și un card bancar.

- Joi, la ora 13.22, polițiștii sigheteni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 56 de ani din municipiu, iar in urma verificarilor s-a constatat faptul ca soțul acesteia,…

- O femeie a decedat, dupa ce a fost tamponata de un microbuz. Tragedia s-a produs in timp ce femeia traversa strada Liviu Deleanu din Capitala.Accidentul fost inregistrat in jurul orei 12:30.Victima avea 84 de ani.Pe acest caz a fost inițiat un proces penal.