Coșmarul polițelor RCA. Nu orice șofer și le poate permite. La cât au ajuns sumele Pe langa prețurile tot mai piperate la carburanți, sume deloc de trecut cu vederea de catre șoferii care au ajuns sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru a face plinul mașinii cu care merg zi de zi, la munca, de exemplu, nici polițele RCA nu sunt mai ușor de platit, din cauza sumelor crescute. […] The post Coșmarul polițelor RCA. Nu orice șofer și le poate permite. La cat au ajuns sumele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

