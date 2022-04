Stiri pe aceeasi tema

- Sute de turiști care urmau sa zboare in vacanța in Egipt, cu o sursa charter de la Cluj-Napoca, la Hurghada au ramas blocați in terminalul de plecari, dupa ce avionul cu care trebuiau sa plece a intarziat mai multe ore, iar reprezentanții aeroportului clujean nu i-ar fi ajutat, potrivit spuselor unui…

Un avion al companiei HiSky, care trebuia sa plece ieri, la ora 20.00, de pe Aeroportul Cluj-Napoca inspre Hurghada (Egipt), a plecat abia sambata dimineața, cu o intarziere de 10 ore.

In acest sfarșit de saptamana, 26-27 februarie 2022, la nivelul intregului judet, sub coordonarea Serviciului Rutier Cluj, polițiștii rutieri și de ordine publica au derulat o acțiune pentru...

- De pe Aeroportul Internațional Craiova se va putea decola in acest an spre nu mai puțin de noua destinații de vacanța, in țari precum Egipt, Grecia, Turcia și Tunisia. Zborurile incep chiar de luna viitoare și dureaza pana in octombrie, pentru anumite destinații. „Anul 2022 aduce mai multe zboruri charter…

- Cea mai scumpa vacanta din lume se intinde pe 2 ani de zile si te poarta peste tot pe pamant, ca sa poti admira toate minunile acestuia, mai precis, toate cele 962 de situri UNESCO. Printre punctele fierbinti din itinerar se regasesc situl incas Machu Picchu din Peru, Orasul interzis din China, piramidele…

In minivacanța au fost zeci de solicitari pentru salvamontiștii clujeni in urma accidentarilor survenite pe partiile din județ. Salvamontiștii clujeni din cadrul Serviciului Public...