Coșmarul nu se mai termină! Peste 3.500 de noi infectări în ultimile 24 de ore Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.517 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Poliția Romana a primit in dotare benzi cu țepi. Cum arata o mașina care a trecut peste "Pana astazi, 10 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 116.628 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 10 octombrie 2020, au mai fost confirmate inca 59 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 5.358. In intervalul 09.10.2020 (10:00) – 10.10.2020 (10:00) au fost raportate 59 de decese (39 barbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați…

- BILANT CORONAVIRUS 3 SEPTEMBRIE 2020. Alte 1.365 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul COVID-19 ajungand la 91.256, potrivit datelor transmise joi de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 3.765 de persoane diagnosticate…

- Alte 40 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 3.721, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 40 de decese – 27 barbati si 13 femei – ale unor pacienti infectati…

- Pana astazi, 2.860 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 12.08.2020 (10:00) – 13.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 53 de decese (32 barbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau,…

- Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Record negativ in Romania. Autoritațile au anunțat, marți, ca 436 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in secțiile ATI ale spitalelor. Luni, numarul pacienților aflați la Terapie Intensiva era de 419.De asemenea, in intervalul 03.08.2020, ora 10:00 – 04.08.2020, ora 10:00, au fost…

- Pana marți, 4 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 55.241 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și s-au inregistrat 2480 de decese. . Bilanțul orei 13:00: 1.232 de cazuri noi și 48 de decese 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2480 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 03.08.2020 (10:00) – 04.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 48 de decese (31 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…