- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 22.170 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 168.900.In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 3.786 de noi cazuri confirmate si 525 de decese, potrivit Serviciului italian de Protectie Civila, citat de…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 21.067 de morti in Italia, cu 602 decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 162.000. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 2.972 de noi cazuri confirmate si 602 decese, conform Serviciului italian…

- ​​Dupa o ușoara scadere, numarul deceselor raporate în Italia din cauza coronavirusului revine pe creștere. Sâmbata, autorițațile cu anunțat 619 morți, cu 49 mai mulți decât la raportarea precedenta, noteaza La Stampa. Numarul total al morților, de la începutul epidemiei,…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 13.915 morti in Italia, cu 760 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 115.000.Serviciul italian de Protectie Civila a anuntat joi seara ca bilantul epidemic este de 13.915 morti, iar…

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . In Italia s-au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 63.927, au anuntat luni seara autoritatile italiene.Serviciul de Protectie…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus in Italia a ajuns la 132. Sunt 89 persoane pozitive in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte și 2 in Lazio. In timp ce bilanțul mondial al Coronavirus crește la 2.461 de victime, Italia se confrunta cu prima urgența reala legata…