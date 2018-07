Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj, condus de Alin Tișe, arunca înca cinci milioane de euro pentru a face sa dispara eșecul de ani de zile al gropii de gunoi de la Pata Rât. Specialiștii au descoperit care este secretul lacului de levigat de la Pata Rât, iar…

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic și a locuitorilor din zona faptul ca pe drumul judetean 103G, pe sectorul de drum situat intre limita municipiului Cluj-Napoca si Centura ocolitoare Valcele – Apahida, au fost demarate o serie de lucrari de intreținere. Acestea au…

- Consiliul Judetean Cluj, condus de Alin Tise, a atribuit un contract in valoare de aproape patru milioane de lei (cu TVA) unei firme controlate de Radu Vlas, omul de afaceri clujean care a concesionat de la Emil Boc, nasul lui Tise, o suprafata mare de teren din Piata Mihai Viteazu la 2 euro/mp. Pentru…

- Insoțit de fostul premier Emil Boc, in prezent primar al Clujului, șeful Statului a vizitat mai multe secții ale IOCN și s-a aratat interesat, in mod deosebit, de cercetare și de oameni. Prezent la Cluj la festivitatea de deschidere a Olimpiadei Internaționale de Matematica, la care participa 615…

- Patricia Boc, fiica cea mica a primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a obținut media 9,73 la examenul de Bacalaureat, aceasta fiind absolventa a Liceului Teoretic ”Gheorghe Șincai”, pe care l-a urmat și tatal sau, scrie Mediafax.Potrivit bacalaureat.edu.ro, Patricia Boc, fiica cea…

- Un clujean l-a invitat pe primarul Clujului sa bea o bere in cartierul Someseni, in apropiere de celebra groapa de gunoi de la Pata Rat. Invitatia a fost facuta in timpul unei emisiuni difuzate la radio Napoca FM.

- Rampa de gunoi a orasului Cluj-Napoca a luat foc in noaptea de miercuri spre joi si arde de aproximativ 12 ore pe o suprafata de 3500 de metri patrati, pompierii reusind sa lichideze flacarile vizibile, dar se mai intervine pentru focarele care ard mocnit. Rampa de gunoi a mai fost cuprinsa de cateva…