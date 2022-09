Coșmarul din spitalele românești: un pacient cu epilepsie a fost lovit cu pumnii de un asistent și un infirmier Este o ancheta la Spitalul Județean din Oradea, unde familia unui pacient cu epilepsie susține ca acesta a fost agresat de cei care trebuiau de fapt sa ii acorde ingrijire. Un medic este acuzat ca a incercat sa ascunda incidentul. Intreaga scena s-a intamplat intr-o zi cand barbatul a fost vazut de un asistent ieșind […] The post Coșmarul din spitalele romanești: un pacient cu epilepsie a fost lovit cu pumnii de un asistent și un infirmier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

