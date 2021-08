Stiri pe aceeasi tema

- Un singur roman a fost evacuat pana acum din Kabul, iar ceilalti conationali care au anuntat ca vor ajutor pentru a pleca din Afganistan sunt blocati inca in oras si nu pot ajunge, deocamdata, la aeroportul securizat de fortele NATO.

- Un avion militar trimis la Kabul de Olanda pentru a evacua cetațenii olandezi a fost forțat sa decoleze fara pasageri la bord, din cauza haosului de pe aeroport, a spus ministrul olandez de externe, Sigrid Kaag.

- Revenirea la putere a talibanilor este un coșmar pentru majoritatea femeilor afgane care risca mutilarea sau chiar viața la cea mai mica abatere de la interpretarea data de talibani legii Sharia. Asociația Revoluționara a Femeilor din Afganistan (RAWA) a reamintit interdicțiile pe care…

- Guvernul britanic a anuntat marti lansarea unui program pentru primirea ''pe termen lung'' a 20.000 de refugiati afgani, intre care 5.000 in primul an, masura anuntata in ajunul unei sesiuni extraordinare a parlamentului dedicata crizei legate de revenirea talibanilor la putere in Afganistan,…

- Ministrul britanic de externe, Ben Wallace, a calificat revenirea la putere a talibanilor in Afganistan drept 'un esec al comunitatii internationale', intr-o declaratie facuta luni, inaintea unei noi reuniuni de criza a guvernului in Downing Street, potrivit France Presse. 'Este…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 21 de cetateni din Bangladesh si Afganistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, fiind ajutati de doi cetateni romani. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat șase cetateni din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar. „In data de 9 iulie 2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat…

- Carrie Johnson, proaspata sotie a premierului britanic, le-a intampinat pe soțiile liderilor mondiali la summitul G7 in comitatul Cornwall, in primul sau eveniment public important de cand s-a casatorit cu Boris Johnson. In varsta de 33 de ani, Carrie Johnson este cea mai tanara dintre dintre partenerele…