Cu doar cateva zile inainte de expirarea termenului pentru depunerea formularului pe care trebuie sa il completeze cei cu venituri in afara salariilor, oamenii s-au trezit ca site-ul ANAF nu funcționeaza ore intregi așa ca trebuie sa stea la cozi. Abia joi, Guvernul a luat decizia sa prelungeasca termenul de depunere cu doua saptamani pana pe 31 iulie. Un tanar este unul dintre sutele de cetateni care au stat la coada la un sediu ANAF din Capitala in ultimele zile. Cu hartiile tinute pe genunchi, pe pereti sau pe geamurile de la masini, la 30 de grade, oamenii - care nu mai incapeau in cladirea…