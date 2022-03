Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 937 de persoane au fost arestate, duminica, in Rusia, in timpul manifestatiilor impotriva razboiului din Ucraina organizate in 38 de orase din tara, potrivit unui bilant dat publicitatii de ONG-ul OVD-Info.

- Cel putin cinci superiahturi detinute de miliardari rusi au fost ancorate sau observate in largul oceanului, miercuri, in Insulele Maldive, o tara insulara din Oceanul Indian, care nu a semnat un tratat de extradare cu Statele Unite, potrivit serviciilor de localizare a navelor, relateaza Reuters,…

- Rusia lovea metodic miercuri o serie de orase ucrainene, in special Harkov, cu trimiterea de trupe aeropurtate si noi bombardamente, Kievul respingand orice "ultimatum" inaintea unor eventuale noi negocieri, relateaza France Presse intr-o ampla sinteza, potrivit Agerpres.

- Fortele ruse au lansat sambata atacuri coordonate cu rachete si artilerie asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv capitala Kiev, unde s-au facut auzite focuri de arma si explozii langa cladiri guvernamentale, au anuntat oficiali militari ucraineni si martori oculari pentru Reuters, noteaza Agerpres.

- Rusia a negat ca a efectuat vineri atacuri cu racheta asupra Kievului, relateaza agentiile ruse de presa, citand o sursa din cadrul Ministerului Apararii rus, dupa ce Ucraina a acuzat Moscova ca ataca zone rezidentiale din capitala sa, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

- Rusia a efectuat peste 200 de atacuri asupra unor obiective din Ucraina de la inceputul invaziei militare, anunta Politia nationala ucraineana, conform postului de televiziune Sky News, anunța Mediafax.

- Rusia sustine ca nu ataca orase ucrainene, ci doar obiective militare, desi, conform unor oficiali ucraineni si a martorilor, au fost semnalate explozii in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev.

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca au identificat avertismente online potrivit carora hackerii pregatesc, marti, noi atacuri asupra agentiilor guvernamentale, bancilor si sectorului de aparare, informeaza Reuters.