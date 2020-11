Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.952 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma efectuarii a 31.767 de teste la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza…

- 1.552 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Alte 54…

- Pana astazi, 19 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 111.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 89.119 de pacienți au fost declarați vindecați, anunța Grupul de Comunicare Strategica.

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 1.311 cazuri noi și 27 de decese de COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS), sambata.Pana sambata, in Romania au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 42.811 pacienți…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat numarul romanilor infectați cu coronavirus. Informațiile au fost date publicitații vineri, 11 septembrie 2020. Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

- 1.150 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana duminica,…

- 1.298 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana miercuri,…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 69.374 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la startul pandemiei. Fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.328 de cazuri noi de persoane infectate și 50 de decese.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri…