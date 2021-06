Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 6, aflata in cautarea titlului de grand slam cu numarul 24, pentru a egala recordul detinut de Margaret Court, a abandonat in primul tur al turneului de la Wimbledon, in meciul cu Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 100 WTA. Jucatoarea…

- Președintele Comitetului Olimpic Roman (COR), Mihai Covaliu, a anunțat, luni, ca Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) nu va participa la Jocurile Olimpice, potrivit Gazeta Sporturilor . Competiția de tenis se va desfașura intre 24 iulie și 1 august. Halep nu va participa la JO din cauza accidentarii…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, americanca Serena Williams, a anuntat duminica, cu o zi inaintea debutului turneului de Mare Slem de la Wimbledon, ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara (23 iulie-8 august), informeaza AFP. "Eu nu ma aflu pe lista olimpica,…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul cinci mondial, a fost nevoit sa abandoneze, marti, in optimile de finala ale turneului ATP pe iarba de la Mallorca (Spania), din cauza unei accidentari la incheietura mainii drepte, intr-un moment in care il conducea pe francezul Adrian Mannarino cu 5-2,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 29 de ani, le-a dat o veste buna fanilor sai. Numarul trei mondial a anuntat, marti, 8 iunie, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist WTA cu prilejul turneului pe iarba de la Bad Homburg (Germania), programat in perioada 20-26 iunie. ”Salut! Am o…