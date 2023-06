Stiri pe aceeasi tema

- Rebeliunea grupului Wagner, care a ținut intregul mapamond cu sufletul la gura, s-a incheiat. Trupele de mercenari au parasit Rostov, iar din imaginile video postate pe rețelele de socializare se poate observa cum liderul Evgheni Prigojin parasește orașul ca o vedeta, in mijlocul urarilor locuitorilor.Localnicii…

- Evenimentele actuale din Rusia constituie o chestiune interna care nu reprezinta nicio amenințare pentru Polonia, au declarat sambata liderii de la Varșovia, informeaza Rador.Premierul Mateusz Morawiecki a spus ca sunt posibile tensiuni mai ridicate la granița cu Belarus. CITESTE SI Coșmar trait…

- Razboi in Ucraina. Seful gruparii paramilitare ruse “Wagner” il acuza pe Serghei Șoigu de faptul ca a ucis “un numar foarte mare” de membri Wagner dupa ce armata rusa a bombardat tabere militare din spatele frontului. Evgheni Prigojin promite ca va raspunde atacului. Armata rusa a negat informațiile…

- Un barbat din Franța este anchetat pentru fapte infioratoare. Timp de 10 ani el și-a drogat soția și a permis altor barbați sa o violeze. Faptele monstruoase s-au petrecut in locuința cuplului, dupa ce femeii i s-au pus droguri in mancare.

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…

- UPDATE Volodimir Zelenski afirma ca „s-au luat decizii” cu privire la momentul in care trupele ucrainene vor inainta, intr-un alt indiciu ca Kievul este pregatit sa lanseze contraofensiva mult așteptata, potrivit Sky News. In discursul sau nocturn, președintele ucrainean a declarat ca s-a intalnit cu…

- Evgheni Prigojin a spus ca ii va dezvalui armatei Ucrainei unde poate ataca trupele rusesti, daca ucrainenii isi retrag fortele din orasul asediat Bahmut, unde mercenarii Wagner inregistrau pierderi masive, sustine The Washington Post. Liderul grupului paramilitar Wagner a facut oferta spre sfarsitul…

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…