Coșmar total pentru românii care pleacă în Grecia. Ce au pățit mulți dintre ei chiar la intrarea în țară Grecia este in continuare o destinație unde romanii pleaca sa se bucure de vacanța de vara, captați de peisajele și prețurile de aici. Insa, lucrurile nu decurg conform așteptarilor, iar vineri au avut parte de o experiența de coșmar chiar la intrarea in statul elen. Ce probleme au intampinat romanii la intrarea in Grecia. Revolta maxima Cozi infernale s-au format la final de saptamana chiar la intrarea in Grecia , la doua puncte de trecere a frontierei. La acestea au trebuit sa stea o mulțime de turiști din Romania, Macedonia, dar și vecini din Serbia și Bulgaria. Cu toții au lasat recenzii negative… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Intarzierile de la punctele de trecere a frontierei grecești i-au infuriat pe turiștii din Balcani care se arata deosebit de deranjați de aceasta situație, scrie publicația elena Thess Today, citata de Rador. „Rușine, rușine, inacceptabil”, cu aceste cuvinte, turiștii romani, bulgari sau sarbi comenteaza…

