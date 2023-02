Coșmar Residence: S-au mutat la marginea orașului pentru liniște, au primit în schimb promisiuni deșarte și mocirlă Au fugit de agitatia si poluarea din marile orase si au sperat ca isi vor gasi linistea si aerul curat intr-o comuna limitrofa. Desi nu exista apa curenta, gaze sau canalizare, comuna Simnic face parte din zona metropolitana Craiova. Oamenii nu si-au imaginat ca vor trai ca la tara o viata, mai ales ca nu sunt decat cinci kilometri pana in oras. De ani de zile, insa, civilizatia nu a ajuns pe ulita lor. Primele investitii in comuna au inceput in aceasta iarna. Si au inecat locul in mocirla. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

