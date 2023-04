Coșmar pentru un vasluian care a cumpărat miel de pe internet. Cu ce s-a ales Romanii au inceput sa numere zilele pana la Paște și fac deja cumparaturile pentru masa de sarbatori. Pentru a face rost de miel, mulți apeleaza la oferta de pe internet, fara sa banuiasca ce surprize neplacute ii așteapta de multe ori. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca vanzatorii sunt de negasit. Un vasluian, de exemplu, a decis sa cumpere mielul de Paște de pe internet de pe site-urile de anunțuri. Toate bune și frumoase, s-a ales cu un miel de 5 kilograme, numai ca ajuns acasa a avut parte de o mare surpriza dupa sacrificarea animalului: carnea era plina de viermi, potrivit Vremea noua. Cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea s-a schimbat radical in weekend, temperaturile scazand brusc in anumite zone din țara, dupa ce termometrele urcasera chiar și pana la 20 de grade Celsius. Mai mult, a cazut grindina in localitați din Braila si Bacau. Incepand de luni, vremea se va strica in jumatate de țara și vom avea vant și…

- Intr-o piața din Capitala un kilogram de roșii a ajuns sa coste chiar și 23 de lei. Prețurile au crescut simțitor, iar mulți spun ca nu iși mai permit sa cumpere. Statisticile arata o scumpire de 6%, dar in realitate prețurile sunt mult mai piperate.„Doua legaturi de loboda, salata și ridichi, trei…

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce un focar de septicemie hemoragica a fost descoperit la o pastravarie neautorizata din județul Sibiu. Specialiștii in domeniu spun ca riscul de extindere a bolii este mic in zona, insa a fost instituita o zona de protecție de 5 kilometri in jurul pastravariei.

- Sute de oameni dintr-o localitate din Cluj s-au trezit ca nu mai sunt proprietari pe terenurile pe care le știau ca sunt ale lor de ani buni, dupa ce angajații oficiului de cadastru au facut masuratorile in lipsa și au gresit hotarele. Acum, mulți sateni au fost nevoiți sa-și rascupere fostele proprietați,…

- Mircea Chiroșca, un vasluian de doar 5 anișori, a facut senzație pe scena „Romanii au talent”. Acesta a interpretat melodia „Magicianul” și i-a impresionat pe jurați cu raspunsurile sale inocente. „Mircica, ai frați, surori?”, l-a intrebat Dragoș Bucur. „Nu…”, a raspuns micuțul oftand. „De ce?”, a…

- Accesul la platforma Twitter a fost restricționat in toata Turcia , deși unele persoane blocate sub daramaturi cereau ajutorul prin intermediul acestei aplicații. Reprezentanții organizației NetBlocks susțin ca Twitter este restricționat in intreaga țara. Specialiștii arata ca datele culese in timp…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au oferit noi detalii despre vremea din urmatoarea perioada. Experții au adus in prim-plan temperaturile care vor fi in toata țara pana pe data de 12 februarie. Romanii au vazut ca saptamana care a trecut a fost caracterizata de temperaturi…

- Mii de turisti au fost, sambata, la Sinaia in primul weekend de schi din acest an, iar la cota 1400 s-a stat cu orele la coada la telecabina. Romanii au mers, insa, si in alte statiuni de la munte, chiar daca stratul de zapada a fost mai mic. La Sinaia, stratul de zapada masoara 29 de centimetri la…