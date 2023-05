Coșmar pentru o elevă de 15 ani: sechestrată și violată de patru fete Petrecere de coșmar pentru o eleva de 15 ani, care dupa ce a fost intr-un club din Ramnicu Valcea impreuna cu alte patru colege, a fost sechestrata și violata in casa uneia dintre fete. Eleva le acuza pe acestea ca au drogat-o. Evenimentul ar fi avut loc la finele lunii aprilie 2023, insa, abia acum au aparut informații in spațiul public, care au dus la arestarea celor patru eleve de liceu pana la 6 iunie. Fetele au recunoscut ca distracția din clubul valcean s-a mutat la una dintre ele acasa, unde adolescenta de 15 ani a fost sechestrata, fiind agresata sexual, potrivit adevarul.ro. Victima le-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

