Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca, pana pe 17 noiembrie, 237 de persoane – cetațeni romani și membri de familie ai acestora – au fost evacuate din Fașia Gaza, iar, dintre acestea, 167 sunt cetațeni romani, iar celelalte persoane, membri de familie ai cetațenilor romani, au cetațenie…

- Zeci de mii de persoane si-au parasit casele din Gaza vineri, dupa ce armata israeliana a avertizat peste un milion de oameni care locuiesc la nord de Wadi Gaza sa se deplaseze spre sud. Inainte de avertisment, peste 400.000 de palestinieni au fost stramutati in interior, arata Biroul Natiunilor Unite…

- Turistul german, care a fost dat disparut duminica in Delta, in urma unui accident produs la intersectia a doua canale din apropierea satului Mila 23, a fost gasit decedat, miercuri dimineata, de scafandrii pompieri, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta…

- UPDATE. Salvatorii ISU au confirmat trei decese pana in acest moment. Datele nu sunt finale, intrucat mașina strivita intre cele doua TIR-uri a fost distrusa complet și este, in continuare, extrem de dificila identificarea numarului de victime. Pompierii au reusit sa ajunga la vehiculul deformat, prins…

- Autoritațile elene au amanat debarcarea turiștilor care se aflau pe un feribot pe ruta Skiathos-Volos. Printre aceștia se numara și mai mulți cetațeni romani. Decizia privind amanarea debarcarii a fost anunțata din cauza fenomenelor meteo severe. Un grup de cetateni romani sunt blocati pe un feribot…

- ISU Dobrogea a anuntat ca pompierii au intervenit la 2.056 de evenimente pe litoral, in timpul sezonului estival. 18 persoane s-au inecat, iar 43 au fost salvate din apa in ultima clipa. Astfel, incepand cu data de 30 iunie si pana pe 4 septembrie anul curent, fortele si mijloacele de interventie…

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in interiorul unei saune din Constanța. 20 de persoane s-au autoevacuat inainte ca pompierii sa intervina la fața locului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o sauna de…