Coşmar la 10 ani. Fetiţa nevoită să-şi vadă agresorul în libertate „Il visez noaptea ca imi pune cutitul la gat”, sopteste copila cu privirea coborata in pamant. In majoritatea timpului, pare incremenita, cu palmele in poala. Pe masura ce tatal ei povesteste despre abuzul sexual prin care ea a trecut recent, fetita incepe sa isi franga mainile si, cand barbatul pufneste in plans, isi misca haotic picioarele de parca ar vrea sa o ia la goana. Nu plange, nici nu rade. Nu simti nimic in ochii mari si bruni. Trauma prin care trece i-a stins copilaria din privire. Se misca mecanic si, daca te apropii, incremeneste: o simti cum se ghemuieste si isi ridica… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

