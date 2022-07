Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 39 de ani și o femeie de 34 de ani sunt cautați de pompieri și scafandri in raul Timiș, in apropierea localitații Coșteiu din județul Timiș. Cei doi au intrat in rau pentru a se racori și nu au mai ieșit pe mal, potrivit martorilor. La fața locului a fost adus și un elicopter SMURD.

- O femeie a fost talharita in Iasi. Politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca o femeie ar fi fost violata de un barbat necunoscut, in timp ce se afla intr un pasaj subteran municipiu. Anuntul IPJ Iasi La data de 19 mai ac, politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca o femeie ar fi fost…

- Absolventa a Școlii de Aplicație pentru Forțe Aeriene „Aurel Vlaicu”, soldat Aura-Iulia Palimariu iși continua pregatirea, fiind studenta la Facultatea de Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat decedat a fost gasit intr-o padure din Ciurila de o femeie. La data de 6 mai a.c., in jurul orei 11.30, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre o femeie de 26 de ani, prin apel 112, despre faptul ca pe un teren impadurit, din apropierea localitații Ciurila, a gasit…

- Un profesor roman iesit la pensie risca un an de inchisoare pentru ca a comis mai multe furturi din magazine in localitatile belgiene Tielt si Izegem. Cadrul didactic nu ducea lipsa de bani, ci a dorit doar sa ii atraga atentia fiului sau, un avocat din Romania.

- • De 27 de ori mai multe cazuri decat in aceeași perioada a anului trecut 1.646 cazuri de gripa clinica au fost raportate in Romania in ultima saptamana, ceea ce inseamna de 27 de ori mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat doar 59 de cazuri, arata cele mai recente…