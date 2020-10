Stiri pe aceeasi tema

- • Gloria Buzau – CSM București, astazi, de la 18.30, TVR 1 Se va juca din nou handbal in Liga Naționala feminina dupa mai bine de șapte luni de pauza! Dupa o serie parca fara sfarșit de discuții, scenarii, programari și reprogramari, primul eșalon handbalistic feminin, ediția 2020-2021, incepe astazi,…

- Dupa multe ezitari și amanari, se reia și Liga Naționala de handbal feminin. Cel puțin la debut, Federația a stabilit ca startul sa se dea sub forma unui turneu de sala, care sa cuprinda doar meciurile primei etape, turneu programat pe 14 și 15 octombrie in Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești. Potrivit…

- • HC Buzau – Dunarea Calarași 21-20 (10-8) Start perfect pentru echipa masculina de handbal, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe, care programeaza, in aceste zile, primele trei etape din noul sezon al Ligii Naționale! In primul joc, HC Buzau a intalnit-o pe Dunarea Calarași, formație in fața careia…

- Handbalistele Gloriei au fost de nerecunoscut in primul meci oficial pe care l-au disputat dupa 6 luni de pauza! Sambata seara, in semifinalele Final Four-ului Cupei Romaniei, elevele lui Ovidiu Mihaila au fost surclasate de o echipa ce n-a fost dispusa la nicio concesie. Cu toata artileria grea in…

- Nicio surpriza joi seara, in sfertul de finala restant din Cupa Romaniei CSM Bucuresti – CSM Slatina, contand pentru editia 2019-2020 a competitiei, disputat in Sala Polivalenta din Capitala. In primul joc oficial din Romania dupa 6 luni de pauza, bucurestencele au zdrobit formatia din Slatina, scor…

- Trafic dirijat, joi dimineața, la intersectia Calea Eroilor cu Soseaua de centura a municipiului Buzau, in zona la Ciungu, in urma unui eveniment rutier. In timp ce conducea un autoturism pe directia Ploiesti catre Buzau, un barbat de 65 de ani din Bucuresti, ajuns la intersectia Calea Eroilor cu Soseaua…

- Handbalistele Gloriei nu scapa de CSM București in debutul viitorului sezon! Fetele lui Ovidiu Mihaila au toate șansele sa le intalneasca pe Cristina Neagu și Compania și in semifinalele Cupei Romaniei, așa cum s-a stabilit in urma tragerii la sorți de ieri. Astfel, echipa buzoiana, calificata in premiera…