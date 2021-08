Stiri pe aceeasi tema

- Deputata USR PLUS Cosette Chichirau considera ca premierul Florin Citu ar trebui sa fie mai moderat in comentarii, atunci cand a afirmat ca trebuia sa dea mai putini bani catre Ministerul Transporturilor, la rectificarea bugetara, din cauza unei executii bugetare slabe a institutiei condusa de Catalin…

- Premierul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna se mentin in luna iulie pe primele pozitii in topul vizibilitatii membrilor Guvernului, la fel ca in luna precendta. Tanczos Barna urca si el in top trei, in contextul masurilor luate in cazul atacurilor ursilor, urmat de ministrul de Interne Lucian Bode…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca l-a demis pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. Este primul ministru liberal indepartat din Guvern. Cererea de revocare a fost deja trimisa la Palatul Cotroceni.

- Ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea, a anunțat luni, 31 mai, ca Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 29,2 miliarde de euro, a fost depus la Bruxelles.„Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul informatic al Uniunii Europene. La ora 15:30, am terminat de uploadat…

- Ministerul Transporturilor vrea sa descurajeze inmatricularea mașinilor mai vechi de 15 ani, a anunțat, la Digi24, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. „Este o prima analiza, o prima discuție”, a precizat ministrul, fara a oferi detalii suplimentare, care ar trebui sa fie oferite…