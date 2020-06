Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, a afirmat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca ”pesedismul s-a infiltrat adanc in viata publica ieseana”, precizand ca Alianta USR-PLUS are ca scop sa castige alegerile la Iasi pentru a opri practicile vechilor partide. Cosette Chichirau a precizat…

- "Astazi, negocierile intre USR si PLUS pentru Primaria Iasi, Presedintia Consiliului Judetean Iasi, Consiliul Local Iasi si Consiliul Judetean Iasi s-au incheiat. Va invitam duminica, ora 11:00, in fata Palatului Culturii, la o conferinta de presa sustinuta de Cosette Chichirau, Monica Berescu si Marius…

- "Va scriu pentru a va semnala o situatie care cel putin pe noi, locuitorii in complexul Newton, ne-a lasat fara cuvinte. Dupa cum vedeti in poza atasata, la ultimul etaj se construieste o cosmelie. Si nu, nu este adapost pentru porumbei! Bineinteles, asta nu ar fi o problema daca s-ar respecta niste…

- Duminica, Rusia a depașit de 200.000 de cazuri confirmate de Covid-19, cu o serie de noi infecții zilnice, fiind estimat ca, saptamana viitoare, Rusia sa fie țara cea mai afectata de pe continentul european de aceasta maladie. Autoritațile au raportat duminica 11.012 de noi cazuri de contaminare cu…

- Bineințeles ca am intenționat sa relatez și eu incidentul de miecuri la pranz din fața Primariei, cu intenția ca știrea „sa prinda” și printul din acest week-end prelungit. Am pus titlul, „Doi derbedei s-au imbrancit in fața Primariei” – n-am gasit alta rima, vorba unui clasic in viața, a carui fantoma…

- Ziarul Unirea Daniel Zdranc: Propun CL și primariei Alba Iulia SCUTIREA de la plata TAXEI de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici care și-au intrerupt total activitatea in perioada starii de urgența Daniel Zdranc: Propun CL și primariei Alba Iulia SCUTIREA de la plata TAXEI de salubrizare pentru…

- In plin avant al crizei medicale nationale si locale, Primaria Iasi functioneaza cu jumatate din personal. Dintre cei 600 de angajati ai institutiei, circa 300 au intrat in concedii, pe fondul starii de urgenta instaurate la nivel national, incepand de saptamana trecuta. Potrivit purtatorului de cuvant…