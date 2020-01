Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Cosette Chichirau, liderul filialei iesene a USR, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca va candida la Primaria Iasi. Chichirau a spus ca a fost desemnata de filiala partidului pentru alegerile interne din cadrul Aliantei USR PLUS pentru a candida la functia…

- Fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, in timp ce profesorul Daniel Sandru este candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean Iasi, ambii lucrand cu Dacian Ciolos in anul 2016 in guvernul condus de actualul lider PLUS, transmite News.ro.Dupa plecare din presa,…

- Astazi si maine, se desfasoara, la Iasi, Consiliul National al PLUS. Liviu Iolu a fost desemnat, astazi, drept candidat al acestei formatiuni pentru Primaria Iasi, in timp ce Daniel Sandru va candida pentru presedintia Consiliului Judetean. Presedintele acestei formatiuni, Dacian Ciolos, a declarat…

- Membrii Consiliului National PLUS s-au intrunit sambata, 18 ianuarie, la Iasi. Ei au stabilit cine va candida din partea partidului la Primarie si la sefia Consiliului Judetean. Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi. Daniel Sandru va intra in cursa pentru sefia Consiliului Judetean.…

- Vlad Voiculescu și-a lansat, vineri, candidatura pentru Primaria Capitalei, fiind susținut de Dacian Cioloș și PLUS. ”Aceasta administrație conduce orașul pe contrasens. Acolo unde este nevoie de investiții serioase se ofera vouchere. Acolo unde este nevoie de servicii sanitare de calitate…

- Liviu Iolu are 39 de ani si este jurnalist. El a fost purtator de cuvant al Guvernului Romaniei condus de Dacian Ciolos si consilier de stat pe probleme de comunicare la Cancelaria prim-ministrului din 4 martie 2016 pana pe 4 ianuarie 2017. In prezent este membru al PLUS. Iolu s-a nascut la Dorohoi,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, in prima conferința de presa de la sediul Alianței USR-PLUS dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, ca urmatorul obiectiv este ca Alinața USR-PLUS sa obțina un scos mai bun la viitoarele alegeri locale și parlamentare.Citește și: Dan Barna, prima…