Coșciugul unui român mort i-a înspăimântat pe nemți. „A fost înfiorător, sunt încă în șoc” Locuitorii din Brunsbuttel, un orașel din Nordul Germaniei, au vazut cu ochii lor un sicriu exact in mijlocul unei șosele, cazut dintr-o mașina mortuara. In el era un roman mort. Pe coasta Marii Nordului, oamenii de obicei nu se supara ușor. Dar ceea ce s-a intamplat vineri la 8:38 a.m. in Brunsbuttel (Schleswig-Holstein) a fost clar prea mult, scrie tabloidul german Bild . Sandra B. (40 de ani, angajata McDonald’s) s declarat pentru BILD: „Așteptam la semafor, pe roșu. Un pick-up alb a plecat cu viteza mare. Deodata, ambele uși s-au deschis și un sicriu de lemn maro a cazut pe strada. M-am gandit:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

